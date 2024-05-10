Бастрыкин поручил следователям Уфы проверить дело искалеченного мальчика

Как сообщает мама мальчика, он наступил на доску с гвоздем. Оказалось, что в ноге осталась заноза. Ее не смогли найти уфимские врачи, извлекли инородное тело только хирурги Московской больницы на пятой по счету операции. женщина намерена судиться с больницей, так как из-за несвоевременной и некачественной медпомощи у ребенка развился хронический остеомиелит.