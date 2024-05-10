Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям Уфы проверить дело искалеченного мальчика, состояние которого ухудшилось после некачественной медпомощи.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому поручено организовать проверку по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.
Предварительно по фактам, опубликованным в СМИ, известно, что 12-летний мальчик в 2023 году повредил ногу. После лечения в медицинском учреждении его состояние ухудшилось, он не может передвигаться самостоятельно и готовится к получению инвалидности.
Как сообщает мама мальчика, он наступил на доску с гвоздем. Оказалось, что в ноге осталась заноза. Ее не смогли найти уфимские врачи, извлекли инородное тело только хирурги Московской больницы на пятой по счету операции. женщина намерена судиться с больницей, так как из-за несвоевременной и некачественной медпомощи у ребенка развился хронический остеомиелит.