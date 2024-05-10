Туристы в Крыму спрятались в пещере от дождя и не смогли выйти сами

Сообщение поступило 9 мая в 15.20. Отдыхающие спрятались от дождя в пещере Данильча-Коба, однако из-за размытой дороги не смогли спуститься по горной тропе к своим автомобилям. На место выехали 4 специалиста Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда. Возле туристической стоянки «Барская поляна» они встретились с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым.