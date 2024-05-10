Туристы в Крыму спрятались в пещере от дождя и не смогли выйти сами

Группе путешественников в районе туристической стоянки «Барская поляна» в Крыму потребовалась помощь спасателей — люди укрылись в пещере от дождя и не смогли сами выйти обратно, сообщили в Telegram-канале «Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым».
Сообщение поступило 9 мая в 15.20. Отдыхающие спрятались от дождя в пещере Данильча-Коба, однако из-за размытой дороги не смогли спуститься по горной тропе к своим автомобилям. На место выехали 4 специалиста Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда. Возле туристической стоянки «Барская поляна» они встретились с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым.
Помощь оказали группе туристов из 5 взрослых и 4 детей. Спасатели помогли им преодолеть 1 км по скользкой крутой тропе под уклоном около 25−30 градусов. Пострадавших доставили на туристическую стоянку «Коккозка», где были их машины. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Спасатели напомнили, что перед походом нужно учитывать прогноз погоды, выбираться удобную одежду и обувь, а также оценить возможные опасности на маршруте. С собой необходимо иметь тёплые вещи, зарядное устройство и фонарик.