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В Крыму сбили подростка на пешеходном переходе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма сбили подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

«Примерно в 9 часов утра водитель автомобиля “Рено”, двигаясь в селе Орехово Сакского района, допустил наезд на 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики.

«Подросток перебегал проезжую часть справа на лево по ходу движения транспортного средства, — добавили в МВД по РК. — В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка, обстоятельства выясняются».