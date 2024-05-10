В Крыму сбили подростка на пешеходном переходе

«Примерно в 9 часов утра водитель автомобиля “Рено”, двигаясь в селе Орехово Сакского района, допустил наезд на 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.
Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики.
«Подросток перебегал проезжую часть справа на лево по ходу движения транспортного средства, — добавили в МВД по РК. — В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка, обстоятельства выясняются».