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В Ташкент пытались провезти тонну некачественного мяса из Сурхандарьи

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На посту ДПС «Дарбанд» в Сурхандарьинской области провели рейд. В ходе проверки правоохранители выявили несколько попыток провезти в Ташкент непригодные мясные продукты, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации областного УВД, сотрудники ДПС оставили автомобиль Cobalt. Оказалось, что в багажнике машины водитель перевозил 140 килограммов говядины без каких-либо ветеринарных документов.

Затем правоохранители досмотрели еще два автомобиля, которые направлялись из Денау и Шурчи в столицу. В первом обнаружили 475 килограммов говяжьего мяса, во втором — 400 килограммов. Мясо перевозили без каких-либо документов.

В общей сложности было изъято свыше тонны мясных продуктов, которые, по заключению экспертизы, были признаны непригодными к употреблению. Мясо уничтожили.

На правонарушителей составлены административные протоколы.