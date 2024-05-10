В Ташкент пытались провезти тонну некачественного мяса из Сурхандарьи

По информации областного УВД, сотрудники ДПС оставили автомобиль Cobalt. Оказалось, что в багажнике машины водитель перевозил 140 килограммов говядины без каких-либо ветеринарных документов.
Затем правоохранители досмотрели еще два автомобиля, которые направлялись из Денау и Шурчи в столицу. В первом обнаружили 475 килограммов говяжьего мяса, во втором — 400 килограммов. Мясо перевозили без каких-либо документов.
В общей сложности было изъято свыше тонны мясных продуктов, которые, по заключению экспертизы, были признаны непригодными к употреблению. Мясо уничтожили.
На правонарушителей составлены административные протоколы.