В Петербурге арестовали бойца ММА, влетевшего в Троицкий мост. В деле — новая статья УК

Судья избрал виновнику ДТП на Троицком стражу по 24 июня — на месяц и 16 суток.
Как оказалось, 8 мая, когда Исламова задержали в Москве, дело переквалифицировали из 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») в ч.3 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.
Выяснилось, что 25 апреля спортсмен на арендованном автомобиле Porsche Cayenne влетел в раздвижную часть Троицкого моста. В машине, помимо него, находилась девушка, с которой он познакомился в кальянной где-то за 15 минут до аварии.
После аварии молодой человек покинул место ДТП, за что получил критику в свой адрес. «Поражают всякие ничтожества, которые ничего из себя не представляют и за мужское качают — за мой поступок, что я ушёл. Да, я ушёл. Я не сбил человека и не попал в чужую машину», — отреагировал тогда Исламов. При этом спортсмен признал, что «совершил административное правонарушение», за которое понесет наказание.
В суде 10 мая молодой человек рассказал, что выставлял видео в соцсети, в котором говорил о готовности понести ответственность за содеянное. Про «ничтожеств» Исламов в этот раз не упомянул, но заверил судью, что скрываться не планирует, готов помогать потерпевшей.
Суду Исламов рассказал, что в прошлом не судим, жены и детей нет. Мастер спорта по боевому искусству оформлен как самозанятый с зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц. «Зарегистрирован в Чеченской Республике, проживает в Москве, но на каких основаниях проживает, не очень понятно, так как договор аренды предоставить не смог», — отметила Дарья Лебедева.
«Во-первых, я хочу сказать, что я ни от кого не скрывался. Я активно вел свои соцсети и был на связи. Я думаю, в первую очередь надо было связаться со мной и позвать меня сюда — я бы с радостью приехал сюда и решил этот вопрос. Во-вторых, я считаю, что нет никаких оснований вламываться вот так в шесть утра с обыском. Не знаю, для чего вы это сделали. Скорее всего, чтобы в новостях вот так снимали (запись вела руководитель пресс-службы судов. — Прим. ред.), потому что я медийная личность: на улицу выхожу — все подходят фотографироваться», — заявил Ибрагим Исламов.
Он еще раз признал свою ответственность за то, что нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП и причинило вред здоровью девушки. В том, чтобы его «закрывали» на 1,5−2 месяца, необходимости нет, уверен боец ММА.
Интересы Исламова представляли сразу три адвоката. Они просили судью отказать следствию в удовлетворении ходатайства или отпустить бойца под залог в полмиллиона рублей, назначить запрет определенных действий, или назначить любую другую меру. Защита настаивала, что большинство доводов следствия ничем не подтверждено — оснований для заключения под стражу нет, в том числе и из-за того, что преступление небольшой тяжести. Адвокаты повторили слова своего подзащитного о том, что он не скрывался и вел активную жизнь, кроме того, созванивался с потерпевшей и обсуждал вопрос о возмещении вреда. По их мнению, следствие неверно квалифицировало деяния Исламова — дело нужно было рассматривать не по УК, а по КоАП РФ.