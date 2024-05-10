В Петербурге арестовали бойца ММА, влетевшего в Троицкий мост. В деле — новая статья УК

«Во-первых, я хочу сказать, что я ни от кого не скрывался. Я активно вел свои соцсети и был на связи. Я думаю, в первую очередь надо было связаться со мной и позвать меня сюда — я бы с радостью приехал сюда и решил этот вопрос. Во-вторых, я считаю, что нет никаких оснований вламываться вот так в шесть утра с обыском. Не знаю, для чего вы это сделали. Скорее всего, чтобы в новостях вот так снимали (запись вела руководитель пресс-службы судов. — Прим. ред.), потому что я медийная личность: на улицу выхожу — все подходят фотографироваться», — заявил Ибрагим Исламов.