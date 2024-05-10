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В Самаркандской области восьмиклассница стала мамой

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самаркандской области ученица 8 класса родила ребенка от одиннадцатиклассника. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсман, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

В офисе уполномоченного по правам ребенка выяснили, что несовершеннолетняя девушка 2009 года рождения родила мальчика 6 мая. Отцом ребенка является парень 2006 года рождения, который учится в другой школе. Сообщается, что в настоящее время молодая мама находится в больнице под надзором врачей.

Несмотря на то, что заявлений в правоохранительные органы не подавалось, исходя из возраста девочки районное УВД возбудило уголовное дело по статье 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет). Ведется расследование.