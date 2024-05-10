В Самаркандской области восьмиклассница стала мамой

В офисе уполномоченного по правам ребенка выяснили, что несовершеннолетняя девушка 2009 года рождения родила мальчика 6 мая. Отцом ребенка является парень 2006 года рождения, который учится в другой школе. Сообщается, что в настоящее время молодая мама находится в больнице под надзором врачей.