В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку и полностью ушел под воду

«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек», — говорится в заявлении.