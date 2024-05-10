В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку и полностью ушел под воду

«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек», — говорится в заявлении.
Судя по видео, предоставленному источником РИА Новости, водитель автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
В управлении МВД сообщили, что его уже задержали. Возбуждено дело.
Сейчас специалисты экстренных служб вытаскивают людей из воды. В спасательных работах задействовали 69 человек и 18 единиц техники.
Как уточнил губернатор города Александр Беглов, пострадавшим оказывают оперативную помощь. На месте работают спасатели, службы скорой помощи, а также сотрудники администрации города и комитета по здравоохранению.
Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего. Она проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.