В Петербурге девочка отравилась жидкостью для вейпов. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
В соцсетях появилась информация, что 11-летняя девочка была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. В организм ребенка попала жидкость для вейпов. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.
По данному факту ГСУ СКР по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.