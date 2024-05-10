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В Петербурге девочка отравилась жидкостью для вейпов

Бастрыкин поручил провести проверку по факту отравления малолетней жительницы Санкт-Петербурга.

В Петербурге девочка отравилась жидкостью для вейпов. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

В соцсетях появилась информация, что 11-летняя девочка была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. В организм ребенка попала жидкость для вейпов. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

По данному факту ГСУ СКР по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.