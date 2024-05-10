С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Пострадавшим в ДТП с автобусом в Петербурге оказывают оперативную помощь, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.
«В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса: на месте работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», — написал он.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды.