Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге: есть погибшие

На данный момент известно минимум о трех погибших, еще шесть госпитализированы. В местных СМИ пишут, что количество погибших выросло до шести. Всего внутри было 20 человек. Автобус под водой уже около часа. По словам очевидцев, из воды по одному достают людей без сознания.