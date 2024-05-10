Аннаполис
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге: есть погибшие

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами после ДТП пробил ограду моста и упал в Мойку, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акимат города Алматы

На место происшествия прибыли медики и полиция, пишет telegram-канал Shot.

«Автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере», — говорится в сообщении.

На данный момент известно минимум о трех погибших, еще шесть госпитализированы. В местных СМИ пишут, что количество погибших выросло до шести. Всего внутри было 20 человек. Автобус под водой уже около часа. По словам очевидцев, из воды по одному достают людей без сознания.

Telegram-канал Mash опубликовал момент падения автобуса в Мойку. Видно, что водитель потерял управление.