В Петербурге задержали водителя автобуса, упавшего с моста в воду

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Водитель упавшего в воду с Поцелуева моста в Петербурге автобуса, где находились около 20 пассажиров, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти.
«ГСУ ГУ (главным следственным управлением главного управления) МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель автобуса доставлен в полицию», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды.
Прокуратура Петербурга начала проверку этого инцидента.