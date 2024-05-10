Водитель автобуса в Петербурге не справился с управлением

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Водитель автобуса с пассажирами в Санкт-Петербурге не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду, сообщил в пятницу городской комитет по транспорту.
«Водитель автобуса компании “Такси” при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду», — говорится в сообщении.
На место направлены представители перевозчика и руководство комитета по транспорту.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.