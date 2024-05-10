Что известно о падении автобуса в Мойку в центре Санкт-Петербурга

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Что произошло
Пассажирский автобус упал в реку Мойку на Большой Морской улице около 13:00 мск.
По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек.
Водитель не справился с управлением, сообщили в городском комитете по транспорту.
Движение троллейбусов по Поцелуеву мосту приостановили???
Погибшие и пострадавшие
Три человека погибли.
Четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, еще двое в тяжелом состоянии.
Как реагируют власти
Губернатор региона Александр Беглов сообщил, что пострадавшим в ДТП с автобусом оказывают оперативную помощь, координацию ведомств он осуществляет лично.
Поисково-спасательные работы завершены. В них приняли участие почти 70 человек и 18 единиц техники.
Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии.
Возбуждены два уголовных дела.
Московский районный суд Санкт-Петербурга уже штрафовал компанию ООО «Такси», которой принадлежит пассажирский автобус, упавший в реку Мойку в Санкт-Петербурге, на общую сумму 400 тыс. рублей за нарушение условий, предусмотренных лицензией. Перевозчика «Такси» 23 раза за 2 года привлекали к административной ответственности.