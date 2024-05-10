Что известно о падении автобуса в Мойку в центре Санкт-Петербурга

Московский районный суд Санкт-Петербурга уже штрафовал компанию ООО «Такси», которой принадлежит пассажирский автобус, упавший в реку Мойку в Санкт-Петербурге, на общую сумму 400 тыс. рублей за нарушение условий, предусмотренных лицензией. Перевозчика «Такси» 23 раза за 2 года привлекали к административной ответственности.