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Что известно о падении автобуса в Мойку в центре Санкт-Петербурга

Пассажирский автобус, в котором находились порядка 20 человек, упал с моста в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга. Погибли три человека, четверо находятся в состоянии клинической смерти.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Что произошло

Пассажирский автобус упал в реку Мойку на Большой Морской улице около 13:00 мск.

По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек.

Водитель не справился с управлением, сообщили в городском комитете по транспорту.

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Погибшие и пострадавшие

Три человека погибли.

Четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, еще двое в тяжелом состоянии.

Как реагируют власти

Губернатор региона Александр Беглов сообщил, что пострадавшим в ДТП с автобусом оказывают оперативную помощь, координацию ведомств он осуществляет лично.

Поисково-спасательные работы завершены. В них приняли участие почти 70 человек и 18 единиц техники.

Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии.

Возбуждены два уголовных дела.

Московский районный суд Санкт-Петербурга уже штрафовал компанию ООО «Такси», которой принадлежит пассажирский автобус, упавший в реку Мойку в Санкт-Петербурге, на общую сумму 400 тыс. рублей за нарушение условий, предусмотренных лицензией. Перевозчика «Такси» 23 раза за 2 года привлекали к административной ответственности.

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