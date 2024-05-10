В результате падения автобуса в реку Мойку у Поцелуева моста есть погибшие

По данным городского комитета по транспорту, водитель автобуса компании «Такси» не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, машина пробила ограду моста и упала в воду. Всем пострадавшим пообещали оказать необходимую помощь.
МВД сообщает, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «Водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию», — уточнили в ведомстве.
«Ъ-СПб» писал, что автобус с пассажирами упал в воду с Поцелуева моста около 13:00 в пятницу, 10 мая. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.