Второе уголовное дело завели после падения автобуса в Мойку

Как сообщает следственный комитет, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Их точное количество не сообщается. На месте продолжают работать спасатели и скорая помощь. Еще одно уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ.