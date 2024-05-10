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Второе уголовное дело завели после падения автобуса в Мойку

В ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Источник: пресс-служба СК

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после падения пассажирского автобуса в Мойку. 10 мая на Большой Морской улице водитель автобуса не справился с управлением при повороте направо и его унесло в ограждение моста.

— Следственными органами Главного Следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ, — отметили в пресс-службе следственного комитета.

Как сообщает следственный комитет, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Их точное количество не сообщается. На месте продолжают работать спасатели и скорая помощь. Еще одно уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ.

К слову, из-за аварии временно изменена трасса троллейбусного маршрута № 12.