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ТРЦ «Фантастика» эвакуировали в Нижнем Новгороде

Нижегородский ТРЦ «Фантастика» эвакуировали в Нижнем Новгороде днем 10 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Причиной стало ложная сработка автоматической пожарной сигнализации.

Напомним, в конце апреля «Фантастику» эвакуировали из-за короткого замыкания светильника в магазине.

МЧС