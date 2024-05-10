Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Причиной стало ложная сработка автоматической пожарной сигнализации.
Напомним, в конце апреля «Фантастику» эвакуировали из-за короткого замыкания светильника в магазине.
Нижегородский ТРЦ «Фантастика» эвакуировали в Нижнем Новгороде днем 10 мая.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Причиной стало ложная сработка автоматической пожарной сигнализации.
Напомним, в конце апреля «Фантастику» эвакуировали из-за короткого замыкания светильника в магазине.