В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку, погибли четыре человека

Судя по видео, автобус начал вилять по дороге еще до ДТП. Сначала он выехал на тротуар, а затем повернул на мост. Там он столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем, из-за чего резко развернулся вбок, пробил ограждение моста и упал в реку. Что именно заставило водителя потерять управление — еще предстоит выяснить.