В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку, погибли четыре человека

Транспортное средство практически сразу ушло в воду по крышу. На кадрах падения, появившихся в Сети, видно, что на помощь пассажирам сразу же бросились очевидцы, несколько человек прыгнули в воду, кто-то побежал за спасательными кругами — возможно, с теплоходов.
Вскоре на место прибыли и спасатели, в том числе водолазы.
Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы около 13:00. Спасательная операция заняла больше часа. Людей доставали из люка на крыше автобуса и через окна.
На данный момент есть сведения уже о четырех погибших, еще несколько человек в критическом состоянии. Из-за того, что транспортное средство мгновенно затонуло, а пассажиров доставать было непросто, число жертв может еще увеличиться.
Водитель автобуса остался жив, ему окажут медицинскую помощь, но полиция уже сообщила о его задержании и возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Причины аварии устанавливаются.
Судя по видео, автобус начал вилять по дороге еще до ДТП. Сначала он выехал на тротуар, а затем повернул на мост. Там он столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем, из-за чего резко развернулся вбок, пробил ограждение моста и упал в реку. Что именно заставило водителя потерять управление — еще предстоит выяснить.
Набережная рядом с местом аварии пока перекрыта, водители сообщают об образовавшихся пробках.