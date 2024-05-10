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В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку, погибли четыре человека

В Санкт-Петербурге автобус, в котором находилось 15 пассажиров, упал в реку Мойку. По предварительным данным, его водитель не справился с управлением.

Источник: соцсети

Транспортное средство практически сразу ушло в воду по крышу. На кадрах падения, появившихся в Сети, видно, что на помощь пассажирам сразу же бросились очевидцы, несколько человек прыгнули в воду, кто-то побежал за спасательными кругами — возможно, с теплоходов.

Вскоре на место прибыли и спасатели, в том числе водолазы.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы около 13:00. Спасательная операция заняла больше часа. Людей доставали из люка на крыше автобуса и через окна.

На данный момент есть сведения уже о четырех погибших, еще несколько человек в критическом состоянии. Из-за того, что транспортное средство мгновенно затонуло, а пассажиров доставать было непросто, число жертв может еще увеличиться.

Водитель автобуса остался жив, ему окажут медицинскую помощь, но полиция уже сообщила о его задержании и возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Причины аварии устанавливаются.

Судя по видео, автобус начал вилять по дороге еще до ДТП. Сначала он выехал на тротуар, а затем повернул на мост. Там он столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем, из-за чего резко развернулся вбок, пробил ограждение моста и упал в реку. Что именно заставило водителя потерять управление — еще предстоит выяснить.

Набережная рядом с местом аварии пока перекрыта, водители сообщают об образовавшихся пробках.