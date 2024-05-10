В Петербурге создали комиссию для выяснения причин ДТП с автобусом

«В связи с дорожно-транспортным происшествием с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту 262, который при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост пробил ограду и упал в реку Мойка, создана городская комиссия для выяснения причин ДТП. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов», — говорится в сообщении.