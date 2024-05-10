В Петербурге создали комиссию для выяснения причин ДТП с автобусом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Комиссия для выяснения причин ДТП с автобусом и организации помощи пострадавшим создана в Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«В связи с дорожно-транспортным происшествием с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту 262, который при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост пробил ограду и упал в реку Мойка, создана городская комиссия для выяснения причин ДТП. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.