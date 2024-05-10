Очевидцы бросились в воду, чтобы помочь пассажирам упавшего в Мойку автобуса

«По ощущениям, это было спустя минуту-две после случившегося. Спецтранспорта еще не было, но вроде бы заметил двоих полицейских. Прохожие только начали собираться на мосту — их было человек десять. В воду прыгнули несколько парней. По набережной бежал человек со спасательными кругами — видимо, добытыми с одного из теплоходов. Рядом с затонувшим автобусом был другой теплоход, но активности на нем не наблюдалось», — рассказал Николай.