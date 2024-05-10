Очевидцы бросились в воду, чтобы помочь пассажирам упавшего в Мойку автобуса

«По ощущениям, это было спустя минуту-две после случившегося. Спецтранспорта еще не было, но вроде бы заметил двоих полицейских. Прохожие только начали собираться на мосту — их было человек десять. В воду прыгнули несколько парней. По набережной бежал человек со спасательными кругами — видимо, добытыми с одного из теплоходов. Рядом с затонувшим автобусом был другой теплоход, но активности на нем не наблюдалось», — рассказал Николай.
По его словам, люк на крыше автобуса уже был открыт, там лежал мужчина, не подававший признаков жизни. Рядом стоял молодой человек — очевидно, прыгнувший с набережной, — и пытался привести пострадавшего в чувство.
«В воде я заметил только одного человека, который плыл вдоль борта автобуса от водительского окна к люку. Отсюда могу сделать вывод, что самостоятельно спасся только водитель. Возможно, кто-то из пассажиров смог сам добраться до теплохода», — предположил Николай.
Ранее свидетельница аварии Татьяна сообщила RT, что часть пассажиров смогли сразу выбраться из затонувшего автобуса. У некоторых, по ее словам, были окровавлены руки. Она также видела, как «человек семь-восемь» достали из автобуса спасатели.
Пассажирский автобус упал в Мойку с Поцелуева моста около 13.00 10 мая. В салоне находились 15 человек, известно о четверых погибших. Полиция возбудила уголовное дело.