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В Новосибирске из многоэтажки эвакуировали жителей из-за образования трещин

Из дома переселили 16 жильцов.

9 мая в Кировском районе Новосибирска в доме № 2 по улице Саввы Кожевникова образовались трещины в стене и смещение несущей конструкции.

Спасательные службы приняли решение о переселении жильцов первого подъезда (16 человек).

— Городские службы принимают оперативные меры по ликвидации обрушения дома. Ситуация под контролем, — сообщили в городской администрации.

10 мая на место выехала комиссия из представителей мэрии. На объекте действует режим повышенной готовности, ситуацию признали критической.

недвижимость