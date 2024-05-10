В Новосибирске из многоэтажки эвакуировали жителей из-за образования трещин

9 мая в Кировском районе Новосибирска в доме № 2 по улице Саввы Кожевникова образовались трещины в стене и смещение несущей конструкции.
Спасательные службы приняли решение о переселении жильцов первого подъезда (16 человек).
— Городские службы принимают оперативные меры по ликвидации обрушения дома. Ситуация под контролем, — сообщили в городской администрации.
10 мая на место выехала комиссия из представителей мэрии. На объекте действует режим повышенной готовности, ситуацию признали критической.