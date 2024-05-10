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Появились подробности о фирме-работодателе водителя автобуса в Петербурге

Работодателя водителя автобуса в Петербурге 23 раза привлекали к административке.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Компанию «Такси», сотрудником которой являлся водитель упавшего в воду автобуса с пассажирами в Петербурге, 23 раза привлекали административной ответственности, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга привлекали ООО “Такси” к административной ответственности по ч.4 ст. 14.1.2 (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией) КоАП РФ 23 раза», — говорится в сообщении.