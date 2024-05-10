Появились подробности о фирме-работодателе водителя автобуса в Петербурге

«С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга привлекали ООО “Такси” к административной ответственности по ч.4 ст. 14.1.2 (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией) КоАП РФ 23 раза», — говорится в сообщении.