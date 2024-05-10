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Компанию-владельца упавшего в Мойку автобуса 23 раза штрафовали за нарушения

За период с 1 января 2022 по 10 мая 2024 года Московский и Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга уже 23 раза привлекали ООО «Такси» к административной ответственности по ч.4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Источник: Коммерсантъ

Как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, на компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей. В самом ООО «Такси» пояснили, что авария произошла на пятом часу работы водителя. Утром он прошел медосвидетельствование.

«Ъ-СПб» писал, что автобус с пассажирами упал в воду с Поцелуева моста около 13:00 в пятницу, 10 мая. По последним данным МЧС, погибли три человека. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек.