Компанию-владельца упавшего в Мойку автобуса 23 раза штрафовали за нарушения

«Ъ-СПб» писал, что автобус с пассажирами упал в воду с Поцелуева моста около 13:00 в пятницу, 10 мая. По последним данным МЧС, погибли три человека. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек.