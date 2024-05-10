В центре Волгограда «Лада» сбила 5-летнего ребенка

По информации ГУ МВД по региону, в 21.35 41-летний водитель «Лады Гранты» у дома № 60 на ул. Рокоссовского сбил 5-летнего ребенка, который переходил дорогу вместе с матерью в неустановленном месте.
Юный пешеход доставлен в больницу.
ДТП произошло 9 мая в Центральном районе города.
По информации ГУ МВД по региону, в 21.35 41-летний водитель «Лады Гранты» у дома № 60 на ул. Рокоссовского сбил 5-летнего ребенка, который переходил дорогу вместе с матерью в неустановленном месте.
Юный пешеход доставлен в больницу.