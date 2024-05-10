Очевидцы рассказали подробности об аварии с автобусом в Петербурге

Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, были 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП.