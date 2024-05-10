Очевидцы рассказали подробности об аварии с автобусом в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. «Огромное число машин» экстренных служб прибыли к месту ДТП с автобусом в Петербурге, рассказала РИА Новости женщина, живущая, недалеко от того места, где автобус упал в реку Мойку.
Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, были 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП.
«Я как раз укладывала дочку спать, когда за окнами раздался звук сирен. Просто огромное количество машин проехало — и скорые, и пожарные, и полиция. Дочка заснуть так и не смогла, так что пришлось идти на прогулку», — сказала собеседница агентства.
В настоящее время набережная реки Мойки в районе аварии остаётся перекрытой по обеим сторонам, передает корреспондент РИА Новости.