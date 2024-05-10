Спасатели закончили эвакуировать людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге

Спасательные работы по эвакуации пассажиров упавшего в Мойку автобуса закончились. Внутри кабины находились люди, сам автобус по крышу погрузился в воду. Сотрудники МЧС и других экстренных служб оперативно прибыли на место, на ровне с водолазами доставать людей из реки помогали и прохожие.