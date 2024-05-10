Спасатели закончили эвакуировать людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге

Спасательные работы по эвакуации пассажиров упавшего в Мойку автобуса закончились. Внутри кабины находились люди, сам автобус по крышу погрузился в воду. Сотрудники МЧС и других экстренных служб оперативно прибыли на место, на ровне с водолазами доставать людей из реки помогали и прохожие.
— Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса 9 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. К сожалению, 3 человека скончались, — рассказали в пресс-службе МЧС России.
Сейчас место трагедии оцепили, в том числе поставили ограждение у Поцелуева моста. Сейчас водолазы закрепляют стропы для поднятия автобуса из воды.