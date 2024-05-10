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Трупы двух беженцев обнаружены на белорусско-латвийской границе

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трупы двух беженцев обнаружены пограничниками на белорусско-латвийской границе. Подробности БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете и Следственном комитете.

Источник: AP 2023

«Белорусские пограничники 9 мая обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни у латвийского пограничного забора в Браславском районе. Тело одного беженца находилось в канаве рядом с калиткой, второго — в сорока метрах от пограничного заграждения. Пограничники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчин», — сказали в Госпогранкомитете.

В Следственном комитете отметили, что при телах не было обнаружено личных вещей и документов. На теле одного из мужчин имелись следы, характерные применению электрошокера.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи провели осмотр. Назначили судебно-медицинские экспертизы. В ходе осмотра одежды погибших установлено, что некоторые элементы одежды были произведены в Пакистане и Индии», — рассказали следователи.

В ГПК также отметили, что с 2021 года белорусской стороной на границе со странами Евросоюза зафиксирована смерть 54 иностранцев, 25 из которых погибли на границе с Польшей, 9 — с Литвой и 20 — с Латвией.