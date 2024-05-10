Трупы двух беженцев обнаружены на белорусско-латвийской границе

«Белорусские пограничники 9 мая обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни у латвийского пограничного забора в Браславском районе. Тело одного беженца находилось в канаве рядом с калиткой, второго — в сорока метрах от пограничного заграждения. Пограничники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчин», — сказали в Госпогранкомитете.
В Следственном комитете отметили, что при телах не было обнаружено личных вещей и документов. На теле одного из мужчин имелись следы, характерные применению электрошокера.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи провели осмотр. Назначили судебно-медицинские экспертизы. В ходе осмотра одежды погибших установлено, что некоторые элементы одежды были произведены в Пакистане и Индии», — рассказали следователи.
В ГПК также отметили, что с 2021 года белорусской стороной на границе со странами Евросоюза зафиксирована смерть 54 иностранцев, 25 из которых погибли на границе с Польшей, 9 — с Литвой и 20 — с Латвией.