«Ехали на пятничную молитву»: Дядя и двое племянников из Дагестана рассказали, как прыгнули в ледяную реку спасать пассажиров упавшего в Мойку автобуса

Скончались минимум трое пассажиров автобуса, рухнувшего в реку Мойку в Петербурге. Еще четверо человек остаются в реанимации. По предварительной информации, спаслись в ЧП около 10 пассажиров вместе с водителем. Жертв наверняка могло быть больше, если бы не храбрые действия троих очевидцев. В Сети разлетелись кадры с места, на которых видно, как с моста в воду прыгают трое мужчин. Именно они помогли выбраться из затопленного салона первым пострадавшим.
Имена героев опубликовал у себя в Telegram-канале депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Это уроженцы Дагестана Мухаммад Гасанов, Шахбан Джабраилов и их дядя Идрис Гаджиев. SPB.KP.RU связался с помощником Хамзаева Мурадом Расуловым, который общался с героями и смог пересказать их слова.
— В пятницу у мусульман традиционный намаз. Ребята ехали в мечеть на пятничную молитву. Их подвозил дядя. Вдруг они увидели на дороге у моста, как автобус падает в реку. Остановились и говорят, что сразу, не думая, прыгнули в воду. Все трое по очереди. Мухаммад через люк забрался в автобус и вытащил двоих людей. По их словам, потом в воду прыгнули другие ребята. Сейчас они отходят от происшествия, — рассказал Мурад Расулов.
В Сети появилось фото Мухаммада и Шахбана, стоящих в полотенцах после того, как они выбрались из реки. Дядя фотографироваться не стал — не считает себя героем. Как и его племянники — ребята скромничают и пока отказываются от общения со СМИ.
Добавим, что по факту трагедии возбудили два уголовных дела — за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, а также за оказание некачественных услуг, в результате которых погибли люди. Водитель автобуса задержан и доставлен в полицию для разбирательства. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что он не справился с управлением. Тем временем в городских больницах реанимируют еще нескольких пострадавших в жутком ДТП.