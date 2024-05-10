«Ехали на пятничную молитву»: Дядя и двое племянников из Дагестана рассказали, как прыгнули в ледяную реку спасать пассажиров упавшего в Мойку автобуса

— В пятницу у мусульман традиционный намаз. Ребята ехали в мечеть на пятничную молитву. Их подвозил дядя. Вдруг они увидели на дороге у моста, как автобус падает в реку. Остановились и говорят, что сразу, не думая, прыгнули в воду. Все трое по очереди. Мухаммад через люк забрался в автобус и вытащил двоих людей. По их словам, потом в воду прыгнули другие ребята. Сейчас они отходят от происшествия, — рассказал Мурад Расулов.