В Госдуме хотят наградить спасавших людей из затонувшего автобуса

МАХАЧКАЛА, 10 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана, член комитета по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил о планах ходатайствовать о награждении гражданских, участвовавших в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге.
В пятницу автобус, в салоне которого находились около 20 человек, упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Как сообщает МЧС России, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Трое скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти.
«Буквально прыгнув за автобусом наши неравнодушные граждане начали вытаскивать людей, когда автобус уже уходил под воду… Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств», — написал Хамзаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что благодаря реакции этих людей и оперативной работе МЧС удалось минимизировать количество жертв.
«В кадре звучит аварская речь. Дагестанцы никогда не пройдут мимо беды!» — добавил депутат.