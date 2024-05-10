В Госдуме хотят наградить спасавших людей из затонувшего автобуса

В пятницу автобус, в салоне которого находились около 20 человек, упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Как сообщает МЧС России, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Трое скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти.