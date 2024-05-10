В Госдуме хотят наградить спасавших людей из затонувшего автобуса

В пятницу автобус, в салоне которого находились около 20 человек, упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге.
«Буквально прыгнув за автобусом наши неравнодушные граждане начали вытаскивать людей, когда автобус уже уходил под воду… Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств», — написал Хамзаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что благодаря реакции этих людей и оперативной работе МЧС удалось минимизировать количество жертв.
«В кадре звучит аварская речь. Дагестанцы никогда не пройдут мимо беды!» — добавил депутат.