В Госдуме хотят наградить спасавших людей из затонувшего автобуса

«Буквально прыгнув за автобусом наши неравнодушные граждане начали вытаскивать людей, когда автобус уже уходил под воду… Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств», — написал Хамзаев в своем Telegram-канале.