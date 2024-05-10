Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании

В компании также отметили, водитель автобуса компании «Такси» при следовании по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречную полосу на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.