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Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании

Компания: упавший в реку в Петербурге автобус прошёл необходимый техосмотр.

Источник: МЧС России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Автобус, упавший в реку в Петербурге, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту со ссылкой на представителя компании «Такси».

«Автобус 7 мая прошел плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр», — говорится в комментарии представителя компании.

В компании также отметили, водитель автобуса компании «Такси» при следовании по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречную полосу на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.

Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.

Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.