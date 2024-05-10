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Бастрыкин заинтересовался обрушением потолка на учеников в новосибирской школе

СКР проводит проверку.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании школы в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет об одной из школ в Ленинском районе города.

«7 мая текущего года во время учебных занятий обрушилось потолочное перекрытие, фрагменты которого попали на учеников», — говорится в сообщении.

СКР региона проводит процессуальную проверку.

Ранее мы писали, что в Черепановском районе Новосибирской области 3 апреля 2024 года обрушилась стена в одной из местных школ. Причиной обрушения стала протечка в кровле здания.

СК