Бастрыкин заинтересовался обрушением потолка на учеников в новосибирской школе

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании школы в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет об одной из школ в Ленинском районе города.
«7 мая текущего года во время учебных занятий обрушилось потолочное перекрытие, фрагменты которого попали на учеников», — говорится в сообщении.
СКР региона проводит процессуальную проверку.
Ранее мы писали, что в Черепановском районе Новосибирской области 3 апреля 2024 года обрушилась стена в одной из местных школ. Причиной обрушения стала протечка в кровле здания.