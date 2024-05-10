Водителю упавшего в Мойку автобуса ранее вменяли оставление места ДТП. Но ограничились замечанием

44-летний водитель автобуса, который упал 10 мая в Мойку, ранее попадал в ДТП на Васильевском острове и уезжал с места происшествия. В тот раз наказывать его не стали.



Судя по карточке суда, протокол в отношении него составили летом 2022 года. 5 июня он ехал по 4-й линии Васильевского острова на ВАЗ 21150 и у дома № 2 по набережной Смоленки при проезде нерегулируемого перекрёстка столкнулся со «Шкодой», «при этом повредив ему: передний бампер с накладкой и решеткой, левый указатель поворота, левое переднее крыло, левый подкрылок». После чего оставил место ДТП.



Василеостровский районный суд отправил дело по подведомственности — в мировой суд. Вскоре его рассмотрели и прекратили производство в связи с малозначительностью. Водитель отделался устным замечанием. Других свидетельств о претензиях к мужчине в мировых судах за последние 6 лет нет.



Ранее представитель перевозчика заявил, что режим труда и отдыха при выпуске автобуса № 262 на линию был соблюден, водитель прошел предрейсовый медосмотр, а сама авария случилась на 5-м часу смены. По данным «Фонтанки», человек с идентичными персональными данным еще несколько лет назад числился кондуктором у другого перевозчика.