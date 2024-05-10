Компания рассказала о водителе автобуса, упавшего с моста в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге прошел необходимое медицинское освидетельствование, режим труда и отдыха также был соблюден, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту со ссылкой на представителя компании «Такси».
«Водитель прошел необходимое медицинское освидетельствование. Режим труда и отдыха также был соблюден», — говорится в комментарии представителя компании.
В компании также отметили, что в настоящее время устанавливаются причины ДТП. «Сняты записи с наружных камер наблюдения. При поднятии автобуса будут также сняты записи видеокамеры из кабины водителя. Следствию оказывается всё необходимое содействие», — отмечается в комментарии.
Ранее в компании также отметили, что водитель автобуса следуя по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречную полосу на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.
МЧС РФ сообщало, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.