Упавший с моста Мойку автобус прошел плановое техобслуживание 7 мая и был исправен

Напомним, ЧП случилось днем 10 мая на улице Большая Морская. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего пробил ограждение переправы и упал в воду. Погибло три человека, еще четверо в реанимации. Остальных пассажиров эвакуировали спасатели.