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Упавший с моста Мойку автобус прошел плановое техобслуживание 7 мая и был исправен

В Петербурге разбираются в причинах падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку.

Источник: соцсети

Напомним, ЧП случилось днем 10 мая на улице Большая Морская. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего пробил ограждение переправы и упал в воду. Погибло три человека, еще четверо в реанимации. Остальных пассажиров эвакуировали спасатели.

Автобус принадлежит компании перевозчика ООО «Такси». На них за два года было выписано 23 административных штрафа за грубые нарушения лицензии. Появились новые сведения по исправности самого автобуса.

— Автобус 7 мая прошел плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошел необходимый технический осмотр. Водитель прошел необходимое медицинское освидетельствование. Режим труда и отдыха также был соблюден, — заявил заместитель генерального директора по перевозкам компании «Такси».

Сейчас причины случившегося устанавливает следствие. Компания предоставила им записи камер из кабины водителя.

Причины случившегося устанавливаются. Сняты записи с наружных камер наблюдения. При поднятии автобуса будут также сняты записи видеокамеры из кабины водителя. Следствию оказывается всё необходимое содействие.