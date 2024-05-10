В Петербурге подняли из воды автобус, упавший в Мойку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Автобус, который в пятницу днём упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды с помощью крана, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу днём в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, было 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП.
Рядом с мостом в зоне аварии установлен подъемный кран, который постепенно вытаскивает автобус. Сейчас автобус целиком виден над водной поверхностью.
В настоящее время набережная реки Мойки в районе аварии остаётся перекрытой по обеим сторонам.