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В Петербурге подняли из воды автобус, упавший в Мойку

Автобус, упавший в Мойку с моста в центре Петербурга, подняли из воды.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Автобус, который в пятницу днём упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды с помощью крана, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу днём в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, было 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП.

Рядом с мостом в зоне аварии установлен подъемный кран, который постепенно вытаскивает автобус. Сейчас автобус целиком виден над водной поверхностью.

В настоящее время набережная реки Мойки в районе аварии остаётся перекрытой по обеим сторонам.