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Минюст Украины: ВСУ могут пополнить до 20 тыс. заключенных и людей с судимостью

До 20 тыс. заключенных и людей с судимостью смогут мобилизовать в вооруженные силы Украины, заявил глава украинского Минюста Денис Малюська. Его заявление прозвучало на фоне недавно принятого закона, разрешающего мобилизацию некоторых категорий осужденных.

Источник: AP 2023

«10−20 тыс. Точно не больше», — уточнил он во время интервью службе BBC. При этом господин Малюська отметил, что цифры еще не просчитаны, так как в зависимости от каждого сценария численность будет разная.

Глава Минюста Украины уточнил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий. Также он сообщил, что в каждом конкретном случае необходимо определять насколько полезен тот или иной боец для ВСУ.

8 мая Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных. Мобилизация не затронет заключенных, которые осуждены за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, сексуальное насилие, а также преступления против основ национальной безопасности.