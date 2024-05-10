Минюст Украины: ВСУ могут пополнить до 20 тыс. заключенных и людей с судимостью

«10−20 тыс. Точно не больше», — уточнил он во время интервью службе BBC. При этом господин Малюська отметил, что цифры еще не просчитаны, так как в зависимости от каждого сценария численность будет разная.
Глава Минюста Украины уточнил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий. Также он сообщил, что в каждом конкретном случае необходимо определять насколько полезен тот или иной боец для ВСУ.
8 мая Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных. Мобилизация не затронет заключенных, которые осуждены за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, сексуальное насилие, а также преступления против основ национальной безопасности.