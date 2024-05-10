ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике, в районе нефтебазы начался пожар. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
«Украинские войска ударили по Ровенькам. В районе нефтебазы начался сильный пожар. Подробности уточняются», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия есть раненые.
«На место обстрела [в Ровеньках] выехали “скорые”, есть пострадавшие, которые направляются в местную больницу», — заявил он.