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ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР

В районе нефтебазы начался сильный пожар, сообщили в оперативных службах региона.

ЛУГАНСК, 10 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике, в районе нефтебазы начался пожар. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«Украинские войска ударили по Ровенькам. В районе нефтебазы начался сильный пожар. Подробности уточняются», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия есть раненые.

«На место обстрела [в Ровеньках] выехали “скорые”, есть пострадавшие, которые направляются в местную больницу», — заявил он.