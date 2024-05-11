Появились кадры из салона автобуса в момент ДТП в Петербурге

На видеозаписи видно, что водитель автобуса во время движения слушает музыку в наушниках. Кроме того, местная жительница заявила «Известиям», что мужчина уже не в первый раз замешан в инцидентах во время работы на других маршрутах.
10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной реки Мойки, после чего упал в воду. По словам очевидицы ДТП Инны Михайловой, двух пассажиров из автобуса достали через люк, поскольку двери были заблокированы. При этом один мужчина пришел в себя, а другого в течение долгого времени пытались реанимировать. Согласно последним официальным данным, погибли семь человек. Губернатор города выразил свои соболезнования семьям и близким погибших, он также поблагодарил спасателей МЧС, врачей скорой помощи и сотрудников ГИБДД, а также тех людей, которые пришли на помощь.
Возбуждено два уголовных дела: о нарушении требований безопасности и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автобуса был задержан, его супруга сообщила, что муж никогда не жаловался на здоровье и до того, как стать участником трагедии, вышел на работу после 20-часовой смены.
Один из пострадавших, 56-летний Александр Тверитнев, находящийся в реанимации в больнице, рассказал «Известиям», что вода после падения автобуса почти моментально заполнила салон. Из салона его резко вытащили подоспевшие на помощь очевидцы, граждане Дагестана, находившиеся в катере на речной прогулке.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что троих дагестанцев, Идриса Гаджиева, Шахбана Джабраилова и Мухаммада Гасанова, пришедших на помощь людям в автобусе, оказавшемся в результате ДТП в реке Мойке, представят к государственным наградам.
По словам самого Джабраилова, когда случилось ДТП, он вместе с товарищами прыгнул в воду и доплыл до крыши автобуса. Там им удалось вытащить мужчину и женщину и сделать им искусственное дыхание. Гаджиев, в свою очередь, рассказал «Известиям», что в момент ЧП он без раздумий бросился на помощь людям. Он поделился, что вода в реке была ледяной.