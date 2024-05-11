Появились кадры из салона автобуса в момент ДТП в Петербурге

10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной реки Мойки, после чего упал в воду. По словам очевидицы ДТП Инны Михайловой, двух пассажиров из автобуса достали через люк, поскольку двери были заблокированы. При этом один мужчина пришел в себя, а другого в течение долгого времени пытались реанимировать. Согласно последним официальным данным, погибли семь человек. Губернатор города выразил свои соболезнования семьям и близким погибших, он также поблагодарил спасателей МЧС, врачей скорой помощи и сотрудников ГИБДД, а также тех людей, которые пришли на помощь.