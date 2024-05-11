СМИ: Чехия объявила в розыск россиянина

Взрыв на складе № 16 во Врбетице произошел 16 октября 2014 года, на втором складе, № 12 — 3 декабря того же года. Оба склада арендовала компания Imex Group из города Острава на северо-востоке страны. По данным полиции, погибли два человека, материальный ущерб превысил миллиард крон (около 39,7 миллиона евро). Утверждения следователей о якобы причастности к взрывам агентов российской разведки спровоцировали дипломатический разлад России и Чехии, сопровождавшийся обоюдной высылкой в апреле и мае 2021 года большого числа работников посольств.