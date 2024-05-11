В Приморье 14-летний сирота пропал без вести

В Артеме пропал 14-летний подопечный КГКУ «Центр содействия семейному устройству». Иван М. ушел из учреждения 8 мая и не вернулся. Волонтеры «Примпоиска» опубликовали ориентировку на мальчика.
Рост школьника 165 сантиметров, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы. Последний раз, когда Ивана видели, он был одет в черную куртку, такого же цвета брюки, синюю рубашку и темные кроссовки.
Всех, кто знает, где может находиться школьник, просят обратиться по телефонам: 8−423−374−72−47, 4−72−01, 102 или 112 (полиция) или 8−902−505−17−56, 8−914−721−22−32.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Уссурийске десятилетняя девочка ушла гулять и не вернулась. Отец самостоятельно искал ребенка до полуночи, но в итоге обратился за помощью в полицию.
Нашли пропавшую в гостях у другой школьницы. Оказалось, собиралась остаться у подруги с ночевкой, но не предупредила об этом своих родителей. С девочкой и ее отцом провели профилактическую беседу.