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Al Jazeera: израильская армия ведет обстрел Рафаха на юге Газы

Кроме того, ливанский телеканал Al Mayadeen информирует об ударах ВВС Израиля по городу Хан-Юнис.

Источник: Reuters

ДУБАЙ, 11 мая. /ТАСС/. Израильские войска ведут артиллерийский обстрел города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, обстрелу и бомбардировкам подверглись центральные и восточные районы города, расположенного на юге палестинского анклава у границы с Египтом. Также поступают данные о бомбардировке северо-восточных кварталов Рафаха.

Кроме того, ливанский телеканал Al Mayadeen информирует об ударах израильских ВВС по городу Хан-Юнис, который также расположен на юге сектора.