В Думе подтвердили прорыв дамбы в Омской области

В то же время, как написала журналистка Ксения Собчак, жители села Ашеваны рассказывают, что им пришлось укреплять дамбу и эвакуировать скот самостоятельно. По их словам, в селе погибло много домашнего скота — только один житель потерял 40 овец, сколько погибло у остальных, неизвестно, но «их там могут быть сотни». Местная жительница 8 мая заявила порталу NGS55.ru, что в хозяйстве ее родителей погиб весь скот. «Вода все еще прибывает, помогать уже там нечему. Скотина у нас почти вся утонула, людям предлагают эвакуацию, кто-то уже эвакуировался», — приводит ее слова портал.