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В Санкт-Петербурге погибла уроженка Казахстана

Уроженка Казахстана погибла в результате ДТП с пассажирским автобусом в Санкт-Петербурге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Fontanka.ru.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла вчера в самом центре Петербурга: автобус с пассажирами протаранил несколько автомобилей, снес ограждение на Поцелуевом мосту — местной достопримечательности — и упал в реку Мойку.

По предварительной информации, семь пассажиров автобуса погибли. Среди них оказалась 28-летняя Марина Ю., уроженка Кокшетау. В Петербурге Марина проживала на Косой линии Васильевского острова.

Погибшая занималась продажей натуральной косметики и вела блог в соцсетях. Женщина регулярно постила фотографии своего ребенка — маленького мальчика.

Напомним, в России, в Санкт-Петербурге, 10 мая автобус с пассажирами столкнулся с автомобилями, после этого транспортное средство ушло под воду.