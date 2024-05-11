В Санкт-Петербурге погибла уроженка Казахстана

Трагедия произошла вчера в самом центре Петербурга: автобус с пассажирами протаранил несколько автомобилей, снес ограждение на Поцелуевом мосту — местной достопримечательности — и упал в реку Мойку.
По предварительной информации, семь пассажиров автобуса погибли. Среди них оказалась 28-летняя Марина Ю., уроженка Кокшетау. В Петербурге Марина проживала на Косой линии Васильевского острова.
Погибшая занималась продажей натуральной косметики и вела блог в соцсетях. Женщина регулярно постила фотографии своего ребенка — маленького мальчика.
Напомним, в России, в Санкт-Петербурге, 10 мая автобус с пассажирами столкнулся с автомобилями, после этого транспортное средство ушло под воду.