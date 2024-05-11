МВД предупреждает о новой схеме аферистов: Легенда максимально правдоподобная

«В начале общения по телефону потенциальной жертве говорится о том, что в соответствии с утвержденным правительственным постановлением гражданам старше 60 лет полагается специальная скидка по тарифам на электроэнергию. При этом мошенник в самом начале разговора спрашивает пенсионера, по какой причине он до сих пор не обратился за оформлением этой скидки. Это позволяет злоумышленнику сделать свою легенду максимально правдоподобной».