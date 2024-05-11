МВД предупреждает о новой схеме аферистов: Легенда максимально правдоподобная

Выглядит она так: телефонные мошенники представляются сотрудниками различных государственных структур и предлагают россиянам старше 60 лет оформить скидку на электроэнергию в размере 50%.
«В начале общения по телефону потенциальной жертве говорится о том, что в соответствии с утвержденным правительственным постановлением гражданам старше 60 лет полагается специальная скидка по тарифам на электроэнергию. При этом мошенник в самом начале разговора спрашивает пенсионера, по какой причине он до сих пор не обратился за оформлением этой скидки. Это позволяет злоумышленнику сделать свою легенду максимально правдоподобной».
В рамках реализации этой схемы злоумышленники нацелены на кражу персональных и платежных данных. Если человек интересуется возможностью получения подобной скидки, то злоумышленники заявляют ему, что необходимо сначала идентифицировать его личность, для чего требуется озвучить свои персональные данные, а также код подтверждения из SMS, который требуется для активизации скидки.
«Но в действительности человеку приходит код подтверждения от портала “Госуслуги” на смену пароля. Если потенциальная жертва делает все в соответствии с инструкцией злоумышленников, то теряет доступ к своему личному кабинету на сайте», — отметили киберполицейские.