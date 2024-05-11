С синяками и разбитой головой: труп в районе жилого дома нашли во Владивостоке

Жители Владивостока обнаружили на улице труп с увечьями. Как рассказали очевидцы, бездыханное тело они нашли на улице Саратовская, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Увечья на его теле напоминают синяки, а также у него разбитая голова», — рассказывают приморцы.
Кому принадлежит труп, что именно случилось с человеком и причастен ли кто-либо к его гибели, пока остается загадкой. Корреспондент «Комсомолки» обратился в следственный комитет по Приморью, представители которого ответили, что была организована доследственная проверка по признакам преступления части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
«Назначены экспертизы. По результатам проверки следователями СК будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали о том, что во дворе жилого дома в Зарубино местные жители обнаружили обугленный и раздетый труп мужчины. Подозреваемого оперативно нашли и допросили, свою вину он отрицать не стал, а затем его заключили в СИЗО.