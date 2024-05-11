С синяками и разбитой головой: труп в районе жилого дома нашли во Владивостоке

Напомним, ранее мы писали о том, что во дворе жилого дома в Зарубино местные жители обнаружили обугленный и раздетый труп мужчины. Подозреваемого оперативно нашли и допросили, свою вину он отрицать не стал, а затем его заключили в СИЗО.