В Иркутске 38-летний мужчина погиб в ДТП на улице Литвинова

В дорожно-транспортном происшествии на улице Литвинова в Иркутске погиб 38-летний пешеход. Госавтоинспекторы разбираются в причинах инцидента. Известно, что мужчина был на дороге вне пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба полиции Иркутской области.
— Дорожный инцидент произошел 10 мая около 19 часов. Предварительно, водитель, управляя автобусом «Нефаз 5299» в районе строения № 27 по улице Тимирязева совершил наезд на мужчину, — пояснили в ведомстве.
Пешеход скончался на месте происшествия до приезда «кареты» скорой помощи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске пять человек получили травмы в ДТП. Легковушки столкнулись, когда один из водителей нарушил правила дорожного движения и не предоставил преимущество проезда.