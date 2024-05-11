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В Иркутске 38-летний мужчина погиб в ДТП на улице Литвинова

Пешеход находился на проезжей части.

Источник: ГУ МВД

В дорожно-транспортном происшествии на улице Литвинова в Иркутске погиб 38-летний пешеход. Госавтоинспекторы разбираются в причинах инцидента. Известно, что мужчина был на дороге вне пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба полиции Иркутской области.

— Дорожный инцидент произошел 10 мая около 19 часов. Предварительно, водитель, управляя автобусом «Нефаз 5299» в районе строения № 27 по улице Тимирязева совершил наезд на мужчину, — пояснили в ведомстве.

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда «кареты» скорой помощи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске пять человек получили травмы в ДТП. Легковушки столкнулись, когда один из водителей нарушил правила дорожного движения и не предоставил преимущество проезда.