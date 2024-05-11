В Красноярске на Бугаче с рельсов сошёл тепловоз

В Красноярске организована проверку по факту съезда тепловоза с железнодорожного пути. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл 11 мая около 7 часов утра в районе станции Бугач Красноярска. При проведении маневровых работ на подъездных путях необщего пользования сошёл с рельсов тепловоз. Опрокидывания состава не произошло.
Задержек движения поездов не допущено. Устанавливаются причины произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что попутчик нанёс красноярскому бойцу СВО 10 ножевых ударов, когда тот заступился за бортпроводницу.