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В Красноярске на Бугаче с рельсов сошёл тепловоз

Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

В Красноярске организована проверку по факту съезда тепловоза с железнодорожного пути. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 11 мая около 7 часов утра в районе станции Бугач Красноярска. При проведении маневровых работ на подъездных путях необщего пользования сошёл с рельсов тепловоз. Опрокидывания состава не произошло.

Задержек движения поездов не допущено. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что попутчик нанёс красноярскому бойцу СВО 10 ножевых ударов, когда тот заступился за бортпроводницу.

Прокуратура