Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Стерлитамак-Белорецк

Погибшему в результате ДТП пассажиру «Нексии» было 60 лет. Возраст госпитализированной женщины — 55 лет. У неё закрытая черепно-мозговая травма и с сотрясение головного мозга, а также открытый перелом верхней трети обеих голеней со смещением костных отломков. У 10-летней девочки закрытая травма головы и ушиб передней брюшной стенки. Автомобилем управляла 29-летняя женщина. Она поступила в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым перелом верхней третилевой плечевой кости и ушибом копчикового отдела.