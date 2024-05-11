Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Стерлитамак-Белорецк

Напомним, накануне на трассе Стерлитамак-Белорецк между сёлами Петровское и Янурусово столкнулись автомобили «Фольксваген Амарок» и «Дэу Нексия». В корейском автомобиле, который от столкновения загорелся, погиб пассажир, водитель и ещё два человека, в том числе несовершеннолетний, с травмами доставлены в больницу Стерлитамака, сообщало ранее информагентство «Башинформ».
Прибывшие на место ДТП пожарные, ликвидировали горение и деблокировали пострадавших. Всего в двух автомобилях было восемь человек, по четыре в каждом.
Погибшему в результате ДТП пассажиру «Нексии» было 60 лет. Возраст госпитализированной женщины — 55 лет. У неё закрытая черепно-мозговая травма и с сотрясение головного мозга, а также открытый перелом верхней трети обеих голеней со смещением костных отломков. У 10-летней девочки закрытая травма головы и ушиб передней брюшной стенки. Автомобилем управляла 29-летняя женщина. Она поступила в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым перелом верхней третилевой плечевой кости и ушибом копчикового отдела.
Четверо мужчин из «Фольксвагена» от госпитализации отказались.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии, по предварительной данным на перекрёстке водитель автомобиля «Фольксваген Амарок», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю «Деу Нексия» и совершил столкновение, в результате которого «Деу Нексия» загорелась, а «Фольксваген Амарок» съехал в кювет.
Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и виновника ДТП.