«Облачность 10 баллов, иду между слоями»: крушения Ли-2 в Хабаровском крае можно было избежать

— Самый простой и эффективный способ справиться с обледенением — развернуться и лететь в обратную сторону. Это грозит невыполнением задания, но позволяет сберечь машину и экипаж. Никто командира за такие действия не осудит. Важное умение в такой ситуации — быстро принимать решения. Другой вариант — пойти на снижение, чтобы выйти из облаков и зоны обледенения, но здесь пилот должен был понимать, что летит над гористой местностью. Нужно знать высоты и ориентироваться на них. В этом вопросе обычно помогает штурман. Он предупреждает командира о безопасных высотах, на которые можно снижаться. Возможно, имела место ошибка штурмана. Существенное влияние оказало и эмоциональное напряжение экипажа: ночь, облака, обледенение, плохая видимость, — пояснил Станислав Штинов.