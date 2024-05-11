Главе Фокино грозит тюремный срок по делу о гибели женщины

В Приморье следователи регионального управления Следственного комитета завершили расследование уголовное дело в отношении главы ЗАТО Фокино Александра Баранова. Его обвиняют в халатности, в результате которой погиб человек.
По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю, обвиняемый и его защита закончили знакомиться с материалами.
Речь идёт о трагедии, разыгравшейся на острове Путятина в январе прошлого года. Из-за того, что на остров не ходил паром, медики не смогли своевременно оказать помощь женщине с острым панкреонекрозом. В непогоду её не смогли вывести даже вертолётом. А когда женщину эвакуировали военным буксиром, оказалось, что время упущено, и врачи уже бессильны что-либо сделать — женщина скончалась в реанимации. Юлии — матери двоих детей было 35 лет. «АиФ-Приморье» подробно освещало это дело.
Ранее фигурантом дела о халатности, из-за которой погибла женщина, стал и заместитель главы ЗАТО Фокино Сергей Пуртов, напрямую ответственный за жизнеобеспечение территории. Дело Пуртова уже находится в суде, но его рассмотрение уже несколько раз откладывалось. Последний раз судебное заседание отложили 2 мая из-за неявки свидетелей.
Сейчас после того, как со своим уголовным делом о халатности закончил знакомиться Александр Баранов и его защитник, прокуратура утвердит обвинительное заключение и также направит дело на рассмотрение в суд.
Согласно части 2 статьи 293 УК РФ, Баранову может грозить до 5 лет лишения свободы.