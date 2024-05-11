Главе Фокино грозит тюремный срок по делу о гибели женщины

Речь идёт о трагедии, разыгравшейся на острове Путятина в январе прошлого года. Из-за того, что на остров не ходил паром, медики не смогли своевременно оказать помощь женщине с острым панкреонекрозом. В непогоду её не смогли вывести даже вертолётом. А когда женщину эвакуировали военным буксиром, оказалось, что время упущено, и врачи уже бессильны что-либо сделать — женщина скончалась в реанимации. Юлии — матери двоих детей было 35 лет. «АиФ-Приморье» подробно освещало это дело.